Für Rosa ist das Abenteuer "The Voice Kids" zu Ende

In der TV-Castingshow "The Voice Kids" scheidet die zehnjährige Rosa Wonnenberg aus Affing aus. Warum sie nicht allzu enttäuscht ist und was für sie wichtig ist.

Die Fernsehzuschauer mussten sich über eine Stunde gedulden, bis Rosa Wonnenbergs großer Auftritt in der TV-Castingshow "The Voice Kids" kam: Die zehnjährige Affingerin trat am Freitagabend in den Ausscheidungskämpfen, in der Sendung "Battles" genannt, gegen zwei andere Kinder an. "Glücklichkeits-Battle" nannte Coach Lena Meyer-Landrut das Trio. Rosa hat es kein Glück gebracht: Es ist ihr letzter Auftritt in der Sendung. Für sie ist das Abenteuer " The Voice Kids" vorbei. Dennoch blickt sie positiv auf diese Zeit zurück. "Ich freu’ mich, dass ich so weit gekommen bin", sagt Rosa gegenüber unserer Redaktion. "Das ist nicht selbstverständlich."

Denn um in die Battles zu kommen, musste Rosa mehrere Hürden nehmen. Ein Bewerbungsvideo für die Casting-Show verschaffte ihr die Eintrittskarte zur ersten Casting-Runde in München. Im TV war sie erstmals bei den Blind Auditons zu sehen. Dabei können die Juroren die Kandidaten nur hören, aber nicht sehen. Wenn ein Juror mit einem Knopfdruck, dem "Buzzer", seinen Stuhl zur Bühne umdreht, kommt der Kandidat weiter. Bei Rosa, die das Lied "A million dreams" aus dem Musicalfilm "The Greatest Showman" singt, "buzzerten" außer Alvaro Soler alle Juroren: Lena Meyer-Landrut, das Duo Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier, und Wincent Weiss. Unter diesen durfte die Zehnjährige ihren Coach wählen und entschied sich für Lena.

Rosas "Fanclub" ist mit in Berlin

Bei den Battles bringen dann immer drei Talente aus einem Team gemeinsam einen vom Coach ausgewählten Song auf die Bühne. Rosa Wonnenberg stand zusammen mit der achtjährigen Lina und dem neunjährigen Tristan auf der Bühne. Sie sangen den Udo-Jürgens-Song "Immer wieder geht die Sonne auf". Das Lied handelt davon, dass es im Leben immer wieder bergauf geht – unter anderem deshalb bildet die Gruppe für Lena das "Glücklichkeits-Battle". Pro Trio schafft es aber nur ein Talent in die nächste Runde, die Sing-Offs. Meyer-Landruts Wahl fiel auf die achtjährige Lina. Tristan, der ausgeschieden wäre, wurde über den sogenannten Steal Deal ins Team von Coach Alvaro Soler geholt. Für Rosa war der Wettbewerb zu Ende.

Zu Ende ist mit Rosas Ausscheiden auch eine aufregende Zeit für die ganze Familie Wonnenberg. Denn Mutter Tini und Vater Thomas Wonnenberg, beide bekannt vom Handball beim TSV Aichach, sowie die drei älteren Geschwister haben Rosa zu ihren Auftritten begleitet. Elf Tage war Rosa für die Vorbereitungen in Berlin, wo die Sendung vor knapp drei Monaten aufgezeichnet wurde, erzählt Tini Wonnenberg. Im Fernsehstudio verfolgten die Aufzeichnung, die am Freitagabend zu sehen war, außerdem Opa, Onkel und Tante sowie Cousine und Cousins. Insgesamt 20 Leute umfasste Rosas persönlicher Fanclub. Darunter war auch Onkel Florian Laske, der zusammen mit Tom Prestele als Duo Tom & Flo selbst über einige Bühnenerfahrung verfügt.

Nichts zu verraten, war für Rosa aus Affing schwer

Zu ihrem Ausscheiden sagt Rosa: "Ich war erst schon ein bisschen enttäuscht, aber ich freu’ mich, dass ich so weit gekommen bin." Beim gemeinsamen Essen mit allen mitgereisten Verwandten nach der Show beim Italiener war die erste Enttäuschung auch schnell verflogen. Rosa bestellte sich ihr Lieblingsgericht Tortellini alla Panna. Im Rückblick hat ihr die Zeit mit der Sendung "einfach Spaß gemacht". Was hat ihr besonders gefallen? "Dass man da auch Freundinnen gefunden hat", sagt Rosa. Mit zwei Mädchen, darunter Lina, ist sie immer noch in Kontakt. Es sei auch immer jemand da gewesen, wenn sie Fragen gehabt hätte, erzählt sie. Vater Thomas Wonnenberg bestätigt, das Team habe sich sehr gut um die Kinder gekümmert.

Schwer gefallen ist Rosa, dass sie nicht erzählen durfte, was in der Sendung passiert - auch nicht ihren Freundinnen. Für sich selbst hat sie vor allem eines aus der Sendung gelernt. "Dass man einfach Spaß haben soll", sagt sie. "Wenn man sich frei fühlt, dann wird es schon." So war sie auch beim zweiten Auftritt vor den Fernsehkameras nicht mehr ganz so aufgeregt wie bei den Blind Auditions. Auch Rosas Mutter Tini zieht ein positives Fazit: "Es war eine ganz tolle Zeit mit tollen Erfahrungen und vielen tollen Momenten." Der emotionalste sei sicher Rosas Weiterkommen bei den Blind Auditions gewesen.

Ein Wiedersehen mit Coach Lena ist geplant

Für Rosa geht jetzt das normale Leben weiter. Am Freitag stand nach der Schule Unterricht bei ihrer Gesangslehrerin Mia Jakob aus Augsburg auf dem Programm, dann Handballtraining. Die "The Voice Kids"-Sendung sah sie sich danach zusammen mit ihrer Familie an. Die Sendung will sie auch weiter verfolgen. Im Juni wird es ein Wiedersehen mit Lena Meyer-Landrut geben. Dann will Rosa die Karte, die ihr Lena bei den Blind Auditions für ein Konzert ihrer Wahl geschenkt hat, einlösen. Bei einem Konzert in Stuttgart.