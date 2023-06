Internationale Waldwanderung: Auf geht's ins Holzland

Die Wanderfreunde Ruppertszell veranstalten die 52. Internationale Waldwanderung im Holzland. Es gibt zwei Wanderstrecken. Beide sind familienfreundlich.

Die Wanderfreunde Ruppertszell veranstalten ihre 52. Internationale Waldwanderung im Holzland. Der Verein freut sich am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, auf viele Wanderfüchse aus nah und fern. Es werden zwei familienfreundliche Wanderstrecken angeboten, über sechs und zehn Kilometer.

Das Wandern gehört zu den beliebtesten Freizeitaktivitäten der Deutschen. Viele Menschen finden auf diese Weise eine unkomplizierte Möglichkeit, Natur und Bewegung zu verbinden. Wandern ist zwar eine sportliche Aktivität, aber in einem Punkt sind sich laut Umfrage eines Anbieters für Outdoor-Artikel die meisten einig: Primär wird gewandert, um sich mit der Natur verbunden zu fühlen.

Warum Wanderfans die Waldwanderung im Holzland schätzen

Egal, ob Anfänger und Geübte: Im Holzland finden alle Interessierten ideale Bedingungen vor. Diejenigen, die gerne Nordic Walking betreiben, sind ebenso willkommen. Neben den schönen Pfaden schätzen die Wanderer Jahr für Jahr die gute und dennoch günstige Küche der Ruppertszeller.

Ein Großteil der Rundwanderwege wurde vor über 50 Jahren von rund 50 freiwilligen Helfern in mühseliger Arbeit mit Pickel und Spaten durch die hügelige Waldlandschaft angelegt. Im Vorjahr wurden die beiden Touren neu ausgeschildert. Viele Infotafeln, Wegweiser und Markierungen machen das Wandern durchs Holzland zu einem unbekümmerten Erlebnis. Rund 1000 Wanderlustige nahmen an der letztjährigen Veranstaltung teil.

Der Ruppertszeller Verein ist Mitglied im Deutschen Volkssportverband e.V. (DVV) mit Sitz in Altötting, der wiederum dem Internationalen Volkssportverband (IVV) angehört. Die Holzländer Wanderfreunde sind als vorbildlicher Ausrichter von Wanderveranstaltungen weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannt. Rund 50 Helferinnen und Helfer sind an den Wandertagen im Einsatz, davon einige seit Jahrzehnten. Und auch bei den Vorbereitungsarbeiten packen viele kräftig mit an.

Start: Die Startzeiten für die Wanderstrecken sind am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, von 6 bis 12 Uhr ab dem Vereinsheim. Die Startgebühr beträgt drei Euro für das Erwandern des IVV-Wertungsstempels.