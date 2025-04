Von gregorianischen Chorälen bis zum Jazz: Vokalensemble Anima in Pöttmes

Das Vokalensemble Anima aus Russland gastiert am Mittwoch, 9. April, um 19 Uhr im Kultursaal der Marktgemeinde Pöttmes. Dabei werden zwei Tenöre, ein Bariton und ein Bass zu hören sein. Wie die Pöttmeser Kulturreferentin Baronin Ludwiga von Herman mitteilt, ist es für die Musiker in der momentanen Situation ein großer, organisatorischer und finanzieller Aufwand, nach Pöttmes zu kommen. Aber sie hätten die Marktgemeinde von ihrem Auftritt 2018 in sehr guter Erinnerung, vor allem das sehr aufgeschlossene, herzliche und kundige Publikum. Um Spenden wird gebeten.

Das Vokalensemble Anima wurde 1992 in St. Petersburg gegründet. Die Mitglieder sind laut Mitteilung Absolventen des St. Petersburger Rimski-Korsakow-Konservatoriums. Das künstlerische Motto des Ensembles besteht darin, ein möglichst umfassendes Repertoire an Vokalmusik zu bieten, angefangen bei gregorianischen Chorälen bis hin zu Jazzkompositionen. Die Formation singt geistliche und weltliche Werke, unter anderem von Orlando di Lasso, Johann Sebastian Bach, Sergey Rachmaninov, Johannes Brahms und Francis Poulenc.

Russische Sänger interpretieren auch Liebeslieder aus mehreren Ländern

Auch zeitgenössische Musik, Volkslieder, Balladen und Liebeslieder aus verschiedenen Ländern haben die Musiker im Repertoire. Das Ensemble erhielt bereits mehrere Auszeichnungen. 1999 belegte Anima beim angesehenen internationalen Chorwettbewerb in Darmstadt mit zwei Goldmedaillen den ersten Platz. 2003, 2006 und 2010 gewann die Gruppe laut Mitteilung jeweils Silbermedaillen beim Internationalen Chorwettbewerb in Tolosa in Spanien. (AZ)