Unbekannter beschädigt Scheibe eines geparkten Autos

Im Inchenhofener Gewerbepark ist am Freitag eine Autoscheibe beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, parkte eine Autofahrerin ihren Opel im Gewerbepark auf dem Parkplatz eines Unternehmens. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, war eine Scheibe zerstört worden.

Sachschaden von 500 Euro an der Autoscheibe

Der Tatzeitraum liegt zwischen 7.35 und 13.25 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (bac)