Sachbeschädigung an einer Autoscheibe in Inchenhofen

Inchenhofen

Unbekannter beschädigt Scheibe eines geparkten Autos

Auf einem Firmenparkplatz im Inchenhofener Gewerbepark wird am Freitag eine Scheibe eines Autos zerstört. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in Inchenhofen.
    Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in Inchenhofen. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Im Inchenhofener Gewerbepark ist am Freitag eine Autoscheibe beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, parkte eine Autofahrerin ihren Opel im Gewerbepark auf dem Parkplatz eines Unternehmens. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, war eine Scheibe zerstört worden.

    Sachschaden von 500 Euro an der Autoscheibe

    Der Tatzeitraum liegt zwischen 7.35 und 13.25 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aichach unter Telefon 08251/8989-0 entgegen. (bac)

