Hofmolkerei Triebenbacher vom Umweltminister ausgezeichnet

Wertschöpfung vor Ort unterstützen, Tierwohl stärken und regionale Strukturen erhalten: Mit der Ehrenauszeichnung „REGION.TRADITION.INNOVATION“ des Bayerischen Umweltministeriums wurden dieses Jahr gleich neun regional arbeitende Betriebe honoriert. Einer davon kommt aus dem Landkreis: Die Hofmolkerei Triebenbacher aus Sainbach (Markt Inchenhofen), wurde im Bereich Milch ausgezeichnet.

Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber betonte heute bei der Übergabe der Auszeichnung in München: „Bayern ist geprägt von einer bäuerlichen und handwerklichen Struktur. Wir wollen diese regionalen Strukturen erhalten und stärken. Ich freue mich, dieses Jahr aufgrund des herausragenden Engagements doppelt so viele Betriebe wie bisher auszeichnen zu können. Dank ihnen wird die lokale Wertschöpfung weiter gefestigt. Sie verbinden in den Betrieben Tradition und Innovation. Sie bewahren die Stärke Bayerns, die in einer handwerklich hochwertigen und regionalen Produktion liegt.“

Die Ehrenauszeichnung würdigt seit 2021 Betriebe, die beispielsweise auf Tiere aus besonders tiergerechten Haltungsformen setzen, wie etwa ganzjährig im Freien gehaltene Schweine und Rinder. Auch die tierschonende Schlachtung im Herkunftsbetrieb oder die Herstellung herausragender regionaler Produkte kann ein entsprechendes Kriterium sein. Seit 2022 werden auch milchverarbeitende Betriebe ausgezeichnet. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!