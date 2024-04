Junger Radlfahrer stürzt auf Gehweg in Sainbach

Zwölfjähriger begeht einen Fahrfehler im Inchenhofener Ortsteil und verletzt sich an Schulter. Helikopter bringt ihn ins Krankenhaus.

Ein zwölf Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Karsamstag in Sainbach an der Schulter verletzt. Er wurde laut Polizeiangaben mit dem Helikopter ins Krankenhaus nach Augsburg geflogen. Der Bub war gegen 17.30 Uhr auf dem Gehweg in der Hauptstraße im Inchenhofener Ortsteil unterwegs. Nach einem Fahrfehler stürzte der junge Radler laut Polizei ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich. (cli)