Neuer Bocciaplatz in Sainbach wird demnächst eröffnet

Im Inchenhofener Ortsteil Sainbach gibt es ein neues Freizeitangebot: einen Bocciaplatz. Er wird demnächst eröffnet. Zum Auftaktspiel kommt auch der Bürgermeister.

Am Sportheim in Sainbach (Markt Inchenhofen) ist auf dem Gemeindegrundstück ein Bocciaplatz entstanden. Er liegt ruhig zwischen Tennis- und Trainingsplatz. Demnächst soll er eröffnet werden.

Der Platz wurde auf die Initiative von Xaver Steinherr angelegt, der sich auch bei der Umsetzung engagierte. Tatkräftig halfen Bauhofmitarbeiter der Gemeinde sowie einige Firmen und Personen aus Sainbach wie Peter Knauer, Johann Nefzger und Anton Steinherr bei den Arbeiten. Die Bocciabahn wurde mit Sand aufgeschüttet und mit Randbetonplatten eingegrenzt, die von Konrad Brummer und Xaver Steinherr gesetzt wurden. Ebenso wurde der Außenbereich des Bocciaplatzes mit Wandkies befestigt.

Beim Boccia wird nach Boule-Regeln gespielt

Boccia ist ein Spiel, das sowohl das Gedächtnis trainiert als auch die Koordination fördert und von Strandurlauben in Italien, Frankreich oder auf den Kanarischen Inseln bekannt ist. Boccia kann ab sechs Jahren bis ins hohe Alter gespielt werden. Gespielt wird nach den sogenannten Boule-Regeln. Es kann zu zweit, zu dritt, zu viert oder mit noch mehr Personen gespielt werden.

Boccia oder Boule ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, sondern auch ein Sport. Foto: Bernd Weissbrod, dpa (Symbolbild)

Die Spieler werden in zwei Mannschaften aufgeteilt. Boccia kann man mit Stahl- oder Holzkugeln spielen. Es ist Konzentration nötig, um die Kugeln möglichst nahe an der Zielkugel (Maus) zu platzieren. Der Spieler oder die Mannschaft, der oder die mit der Kugel am nächsten an der Maus ist, gewinnt das Spiel. Die Punkte werden pro Mannschaft gezählt. Das Spiel ist beendet, sobald eine Mannschaft 13 Punkte erreicht hat.

Eröffnungsspiel am neuen Bocciaplatz findet am Freitag statt

Es soll in erster Linie Spaß machen. Auch Bürgermeister Toni Schoder war von Anfang an begeistert von der Idee, einen Bocciaplatz in Sainbach zu bauen. Das Eröffnungsspiel mit dem Bürgermeister findet am Freitag, 16. September, ab 18 Uhr statt. (sfx)