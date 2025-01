Schützenkönig und Jungschützenkönigin eröffnen den Ball

Die Hubertusschützen Sainbach (Markt Inchenhofen) feierten ihren alljährlichen Schützenball. Anton Steinherr und Bettina Knauer eröffneten als Schützenkönig und Jungschützenkönigin den Ball. Steinherr ist bereits zum vierten mal Schützenkönig. Bereits zwei mal in der Jugend erlangte er den besten Tiefschuss. Jetzt legte er auch in der Schützenklasse nach und wurde das zweite mal König in der Schützenklasse. Knauer erschoss sich das erste mal den Jungkönigtitel. Die Prinzen- und Ranzengarde Zell ohne See war das 35. Mal zu Besuch in Sainbach.

