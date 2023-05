Zum Feuerwehrjubiläum findet die erste Sainbacher Gewerbeschau statt

Die Freiwillige Feuerwehr Sainbach wird 125 Jahre alt. Das Jubiläum feiert der Verein am ersten Juniwochenende. Dabei ist einiges geboten.

Der Freiwilligen Feuerwehr Sainbach (Markt Inchenhofen) steht ein großes Fest ins Haus. Sie wird 125 Jahre alt und feiert dieses Jubiläum am Wochenende 3. und 4. Juni mit einem großen Fest und einer besonderen Premiere: Erstmals findet in Sainbach eine Gewerbeschau statt.

Das Gründungsjubiläum ist Anlass für die Feuerwehr, auf ihre Geschichte zurückzublicken: Im Jahre 1897 sollen sich wohl einige Männer im Scheine einer Petroleumlampe zusammengefunden haben, um in uneigennütziger Weise die Freiwillige Feuerwehr Sainbach ins Leben zu rufen.

Die Sainbacher Feuerwehr hat heute 79 aktive Mitglieder

Eine Pflichtfeuerwehr gab es zu diesem Zeitpunkt schon mindestens 15 Jahre. Dies bezeugen Danksagungen im Amtsblatt für das königliche Bezirksamt Aichach ab dem Jahr 1882. Feuerschutz war damals schon in der Verantwortung der eigenständigen Gemeinde Sainbach. Ein Gründungsprotokoll des Vereins ist zwar nicht mehr vorhanden, doch gibt es eine Urkunde des Bayerischen Landes-Feuerwehr-Verbandes, der die Gründung bestätigt.

125 Jahre später hat die Sainbacher Feuerwehr 79 aktive und 61 passive Mitglieder, davon 16 Frauen und 18 Jugendliche. Eine stolze Zahl für 450 Einwohner, wie der Verein in einer Mitteilung feststellt.

Das Jubiläum startet im Arnhofer Stadl mit der Partyband Big Pack

Am ersten Juniwochenende will der Verein sein 125-jähriges Bestehen gebührend feiern. Am Samstag, 3. Juni, startet das Jubiläum um 20 Uhr mit einem Showabend für Jung und Alt mit der bekannten Partyband Big Pack im Arnhofer Stadl.

Der Sonntag, 4. Juni, beginnt um 8 Uhr mit dem gemeinsamen Einzug der Vereine und anschließendem Weißwurstfrühstück. Nach einem Gottesdienst und dem Mittagstisch öffnet ab 12 Uhr die erste Sainbacher Gewerbeschau ihre Pforten. Der Eintritt ist frei. Dort stellen erstmalig ortsansässige Firmen aus Sainbach, Arnhofen, Ainertshofen und Ried aus.

Bei der ersten Sainbacher Gewerbeschau ist einiges geboten

Bei Vorführungen wie einem Holzspannungssimulator, Einblasdämmung und einem Großholzhacker, sorgen Land- und Baumaschinen, Metallverarbeitung, Wohnmobile, Fotobox, Energieberatung bis hin zu einem Schießstand der Hubertusschützen Sainbach für ein vielseitiges Programm. Vom Küchengerät über Kunst bis hin zu einer vielfältigen Auswahl an regionalen Erzeugnissen ist einiges geboten. Auch für die Verpflegung der Gäste wird gesorgt durch einen Imbiss, ein Woazn-Karussell, Kaffee, Kuchen und Kiachlan.

Für das Kinderprogramm haben sich die Feuerwehrler einen besonderen Höhepunkt überlegt. Denn neben einer Hüpfburg und Kinderschminken dürfen Mädchen und Buben mit der extra für das Fest reaktivierten Feuerwehrpumpe aus dem Jahr 1884 Löschübungen durchführen.

"Ob sich das die Gründer von damals so vorstellen konnten? Stolz wären sie sicherlich", stellen die heutigen Verantwortlichen der Sainbacher Feuerwehr fest. (AZ)