Angehende Rettungsmediziner üben mit der Wasserwacht Aindling

Die „Walner-Akademie“ für Rettungsmedizin in München verbrachte einen Tag bei der BRK-Wasserwacht Aindling in Sand (Gemeinde Todtenweis). Unter der Leitung von Gudrun Endres und Johannes Scholz und den Ausbildern der Wasserwacht Aindling konnte die Gruppe von 33 Auszubildenden der 3a + 3b im Abschlussjahrgang zum Notfallsanitäter ihren Wasserrettungstag verbringen. Neben Theorie und viel Praxis übten die Teilnehmer am und im Wasser sowie mit den Rettungsgeräten und Motorboot unter Anleitung viele Rettungsmaßnamen ausgiebig. Die gute Zusammenarbeit kam bei allen Teilnehmern super an und man freut sich schon auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!