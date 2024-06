Auto prallt auf dem Weg zum Badesee gegen Telefonmast

Der Aufprall ist so stark, dass der Telefonmast bei dem Unfall abbricht. Die Telefonversorgung ist nicht beeinträchtigt. Der Fahrer flüchtet zunächst.

Einen hölzernen Telefonmast hat ein Auto am Samstag gegen 17 Uhr in der Seestraße in Sand ( Todtenweis) umgefahren. Der Verursacher flüchtete zunächst.

Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass der Unfallverursacher in Richtung Badeseen fuhr und aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Mast rechts neben der Fahrbahn kollidierte. Dadurch brach dieser ab. Die Telefonversorgung wurde aber laut Polizei nicht beeinträchtigt.

Später meldet sich der Unfallverursacher (56) bei der Polizei

Als eine Streife am Unfallort eintraf, war der Verursacher verschwunden. Er meldete sich etwa eineinhalb Stunden später selbstständig bei der Polizei, um den Unfall mitzuteilen. Beim Kontakt mit ihm stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 56-Jährige unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf einen mittleren vierstelligen Betrag. (AZ)