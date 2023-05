Die Einbruchserie in Autowaschanlagen setzt sich in Sand fort

In der Nacht zum Freitag suchen Unbekannte eine Autowaschanlage in Sand heim. Sie brechen die Tür zum Technikraum auf. Beute machen sie nicht.

Die Aichacher Polizei meldet erneut einen Einbruch in eine Autowaschanlage. In der Nacht zum Freitag war eine Waschanlage in der Straße Lechfeldwiesen im Todtenweiser Ortsteil Sand betroffen. Das ist der vierte Einbruch dieser Art in diesem Monat im Gebiet der Polizeiinspektion Aichach.

Laut Polizei hatten eine oder mehrere Unbekannte während der Nacht die Eingangstüre zum Technikraum der Autowaschanlage aufgebrochen. Erfolg hatten die Täter offenbar nicht. Zum derzeitigen Ermittlungsstand sei davon auszugehen, dass die Unbekannten den Betriebsraum erfolglos nach Geldkassetten und Bargeld durchsucht hätten, heißt es im Pressebericht.

Einbrecher in Autowaschanlagen richten hohen Sachschaden an

Das sah zuletzt in Aichach und Motzenhofen anders aus. Bei einer Waschanlage in der Schrobenhausener Straße in Aichach haben die Täter Geld in unbekannter Höhe gestohlen. Bei einer Anlage in der Rudolf-Diesel-Straße erbeuteten sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. In Motzenhofen ebenfalls. Der angerichtete Sachschaden lag jeweils zwischen 2000 und 4000 Euro.

Die Polizei bittet erneut um Hinweise eventueller Zeugen. Sie können sich unter 08251/8989-0 melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch