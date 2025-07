Kinder machen Ausflug mit dem Motorradclub an die Sander Seen

Der Motorradclub Bikers For Kids aus Augsburg erfreute Kinder vom Kinderheim Friedberg mit einem Ausflug zur Wasserwachtstation Sand (Gemeinde Todtenweis). Mit großem Hallo beim Eintreffen der 30 Motorräder mit zehn Helfern und der 20 Kinder mit fünf Betreuern vom Kinderheim, begleitet unter dem Schutz von zwei Motorrädern der Motorradstreife des BRK Augsburg Land, wurden sie von den zwölf Wasserwachtlern der BRK Ortsgruppe Aindling empfangen. Im Schatten der großen Eiche wurden schnell die Klamotten gegen Badebekleidung getauscht und der See lud mit seinem klaren Wasser zum Schwimmen ein. Ein Highlight war natürlich die Fahrt mit den Motorbooten auf dem See. Die fleißigen Helfer der BRK Wasserwacht um Vorstand Andy Förg versorgten die Gäste mit Getränken und Spezialitäten vom Grill. Mit Fachsimpeln und Spielen verging die Zeit wieder viel zu schnell und man musste wieder Abschied nehmen. Der Konvoi mit den 30 Motorädern wurde von der BRK Motorradstaffel des BRK Augsburg bekleidet und auf ein baldiges Wiedersehen verabschiedet.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!