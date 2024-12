Unseren Leser Hubert Steiner aus Aindling animierten die beeindruckenden Wasserspiegelungen bei seinem Abendspaziergang am Sander Baggersee in der Gemeinde Todtenweis zu diesem Foto. Der Himmel und das Wasser haben beide fast dieselbe Farbe. Das Bild könnte also auch auf dem Kopf stehen.

