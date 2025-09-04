Spiel, Spaß und Action beim Ferienprogramm der Wasserwacht Aindling

Reges Treiben herrschte am Gelände der Wasserwacht Aindling. Rund 45 Kinder nahmen am diesjährigen Ferienprogramm teil und erlebten einen abwechslungsreichen Nachmittag voller Spiel, Sport und Wasserspaß. Gleich zu Beginn erwartete die Teilnehmer ein bunt gestalteter Parcours, der sowohl für die jüngeren als auch für die älteren Kinder spannende Herausforderungen bereithielt. Ob beim „Pferderennen“, einer kreativen Version des Klassikers „Tic Tac Toe“ oder beim Wettpaddeln mit den SUP-Boards – hier waren Geschick, Teamgeist und Ausdauer gefragt. Zur Belohnung für die sportlichen Anstrengungen durften die Kinder die beliebte Wasserrutsche der Wasserwacht ausprobieren. Strahlende Gesichter und fröhliches Lachen begleiteten den ganzen Nachmittag. Nach so viel Bewegung stärkten sich alle bei einer zünftigen Brotzeit mit frischen Leberkässemmeln. Den krönenden Abschluss bildete eine feierliche Siegerehrung, bei der die besten Leistungen gewürdigt wurden – doch Gewinner waren an diesem Tag alle.

