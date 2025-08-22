Mit 76 Jahren arbeitet er noch täglich im Kieswerk: „Es hat immer Spaß gemacht“

Am Kieswerk 2 – die Adresse der Seemüller GmbH im Todtenweiser Ortsteil Sand erinnert an die Ursprünge des Unternehmens. Franz Seemüller hat dort im Juli sein 60-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. In diesen sechs Jahrzehnten hat sich der Familienbetrieb stark gewandelt. Das imposante Kieswerk-Gebäude, das zuerst ins Auge springt, ist seit Jahren kaum noch in Betrieb. Die Seemüllers haben trotzdem genug zu tun.

Mit dem holzverkleideten Kieswerk, das als Relikt aus vergangenen Zeiten auf dem Betriebsgelände in die Höhe ragt, verbindet der 1949 geborene Franz Seemüller viele Erinnerungen. Sein Vater, der 1990 verstorbene Firmengründer Franz Seemüller senior, hat es auf freiem Feld erbaut. 1954 nahm das Werk seinen Betrieb auf. Das Gebäude hätte theoretisch das Zeug zum Abenteuerspielplatz in der Jugend gehabt, doch abgesehen von Arbeitsschutz sprach noch etwas gegen diese Nutzung. „Zeit zum Spielen gab es damals nicht viel“, sinniert Seemüller.

Der letzte Schultag ist Franz Seemüllers erster Arbeitstag

Schon in den Schulferien arbeitete Seemüller junior im elterlichen Betrieb mit. Sein erster offizieller Arbeitstag begann am selben Tag, an dem er sein Schulabschlusszeugnis erhielt. Es war der 20. Juli 1965. Das weiß der Arbeitsjubilar noch genau. Er sagt: „Mir hat das immer Spaß gemacht.“ Daran hat sich nichts geändert. Der 76-Jährige arbeitet bis heute täglich mit.

Der Sohn des Firmengründers wurde 1974 Chef. Er lenkte die Geschicke des Unternehmens bis 2015. Heute teilt sich der 76-Jährige diese Aufgabe mit seinem Sohn Peter. Damit wird die Firma seit 2016 in dritter Generation geführt. „In diese Fußstapfen zu treten und die Tradition fortzusetzen, war immer so geplant“, sagt Peter Seemüller. Seine Mutter Elfriede führt gemeinsam mit Schwiegertochter Bettina das Büro. Franz Seemüller weiß die Unterstützung zu würdigen. Anlässlich der Feier seines Arbeitsjubiläums im Juli stellte er fest: „Was hilft ein starker Chef ohne die Familie im Hintergrund?“

Viele Kunden kommen zu Seemüller, um ihren Garten aufzuhübschen. Auf dem 34.000 Quadratmeter großen Gelände wird nicht mehr produziert, sondern mit Kies, Sand und Natursteinen gehandelt. Foto: Michael Eichhammer

Neben der Familie hat das Kieswerk Seemüller sechs Mitarbeiter. Mittlerweile wird auf dem 34.000 Quadratmeter großen Gelände nicht mehr selbst produziert, sondern mit Materialien wie Kies, Sand und Natursteinen gehandelt. Der Fuhrpark umfasst zwei Lastwagen zum Ausliefern von Waren in einem Radius von 200 Kilometern, fünf Radlader und zwei Stapler. „Alles, was wir verkaufen, halten wir auch vor und arbeiten nach dem just-in-time-Prinzip“, berichtet der 44-jährige Peter Seemüller stolz. 130 Sorten Kies und Sand, Granit und andere lose Schüttgüter stehen zur Wahl. Aktuell sind allein 15.000 Tonnen Granitmaterial für den Straßenbau vor Ort.

Franz Seemüller berichtet: „Wir beliefern deutschlandweit und kaufen weltweit.“ Das Unternehmen bezieht seine Waren unter anderem aus China, der Türkei, Österreich und Italien. Ausländische Ware wird per Container angeliefert. So sammeln sich im Zwischenlager teils 450 Schiffscontainer an. Aber „unser Steckenpferd ist nach wie vor der Kleinkunde, der Häuslebauer“, sagt er. Zudem sind die Seemüllers Zulieferer für Großhändler und Landschaftsbauer.

Das Kieswerk reagiert auf Marktbedürfnisse

Im Gegensatz zu anderen Branchen litt das Unternehmen nicht unter einer Corona-Flaute. Eher im Gegenteil: „Die Leute waren Zuhause und konnten auch nicht in den Urlaub – deswegen haben sie restauriert und immer Waren bei uns gekauft“, sagt Franz Seemüller. Der Betrieb hat aber auch schon wirtschaftlich schwierigere Zeiten hinter sich. Mit der Herstellung von Holzbriketts versuchte er seit 1981, ein weiteres wirtschaftliches Standbein aufzubauen. Zehn Jahre später stellte man den Ableger aus Rentabilitätsgründen wieder ein. Auch die Kiesgruben am Lech – ursprünglich das Kerngeschäft – waren irgendwann nicht mehr rentabel. Sie sind heute beliebte Bade- und Landschaftsseen.

Dass die Seemüllers immer wieder flexibel auf sich verändernde Marktbedürfnisse reagiert haben, ist sicher einer der Gründe, warum es das familiengeführte Traditionsunternehmen noch immer gibt. Wie sehr es in der Region verhaftet ist, zeigte sich beim Hochwasser im vergangenen Jahr. Damals wurde die Seemüller GmbH & Co. KG kurzerhand zur „Sandsackfabrik“ umfunktioniert, in der zahlreiche Freiwillige mit anpackten.

Wenn es nach Franz Seemüller geht, wird eines Tages sein Enkel Vitus das Familienunternehmen übernehmen. Bis dahin dürften allerdings noch einige Jahre vergehen: Der Junge ist zwar schon heute begeistert vom imposanten Fuhrpark des Opas, doch für eine solche Entscheidung mit sieben Jahren eindeutig noch zu jung.