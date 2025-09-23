Wasserwacht Aindling veranstaltet ihr erstes Volleyball-Turnier

Mit ihrem ersten Volleyballturnier hat die Wasserwacht Aindling einen Volltreffer gelandet. Insgesamt 15 Mannschaften traten am Volleyballplatz an den Sander Seen gegeneinander an und sorgten für spannende Begegnungen bis zum letzten Punkt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten packende Spiele und eine mitreißende Atmosphäre, die während des gesamten Turniers anhielt. Besonders spannend: Neben zahlreichen Hobbymannschaften stellten sich auch echte Profis dem Wettbewerb. Trotz der starken Konkurrenz schlugen sich alle Teams hervorragend und lieferten faire, mitreißende Partien. Auch abseits des Spielfeldes war für beste Stimmung gesorgt: Das Organisationsteam kümmerte sich um die Verpflegung mit Bratwürsten, Steaksemmeln, Kaffee und einer reichhaltigen Kuchenauswahl. So kamen nicht nur die Spielerinnen und Spieler, sondern auch die Gäste voll auf ihre Kosten. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz. Dass gleich beim ersten Mal so viele Mannschaften dabei waren und die Stimmung so großartig war, freut uns riesig“, betonte die Wasserwacht Aindling nach Turnierende.

