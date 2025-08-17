Geld für die Sanierung des Alten Rathauses ist gut angelegt

Es gibt spektakulärere Rathäuser. Im Vergleich zu manchen üppig bemalten und verzierten Bauten kommt das Aichacher Rathaus eher einfach und uneitel daher. Dennoch muss es erhalten bleiben. Die jetzt geplante Sanierung kommt zur rechten Zeit, um das über 300 Jahre alte Baudenkmal vor größeren Schäden zu bewahren.

Das vorherige, gotische Rathaus wurde 1704 während des Spanischen Erbfolgekrieges zerstört. Dass es trotz der damals herrschenden Not so schnell ersetzt wurde, zeigt, welche Bedeutung es für die Stadt und ihre Menschen hatte. Damals waren im Erdgeschoss neben Läden die Schranne, das Brothaus, das Fleischhaus und die Waage untergebracht – Einrichtungen, die für das Leben in der Stadt elementar waren. Das ist längst Geschichte. Weniger wichtig ist das Rathaus nicht.

Das Alte Rathaus ist für die Aichacher identitätsstiftend

Zwar ist für viele Anliegen der Bürger längst das Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt Anlaufstelle Nummer Eins, jetzt auch mit einem Bürgerbüro. Das Alte Rathaus aber bleibt der Sitz des Bürgermeisters und prägt den Stadtplatz wie kein zweites Gebäude. Es dürfte das erste sein, das Aichacherinnen und Aichachern in den Sinn kommt, wenn sie an ihre Heimatstadt denken.

Die letzte Sanierung ist lange her. Bei dem Feuchtigkeitsproblem besteht zweifellos Handlungsbedarf, auch wenn die Stadt noch auf die nötige denkmalschutzrechtliche Erlaubnis wartet. Der Zeitpunkt ist gut gewählt: Durch die Umzüge ins Verwaltungsgebäude I entstehen Freiräume, in denen Büros im Rathaus vorübergehend frei bleiben und die Mitarbeitenden störungsfrei arbeiten können. Mit erneuerten IT- und Elektroleitungen und sanierten Toiletten entspricht am Ende auch das Alte Rathaus wieder den heutigen Anforderungen. Das Geld für die Sanierung ist gut angelegt, damit das Alte Rathaus bleiben kann, was es ist: das Herz der Stadt.