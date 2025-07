Niedrigwasser macht Ecknacher Sautrog-Kapitänen zu schaffen

Eine Riesengaudi war das Sautrogrennen des Ecknacher Burschenvereins. Erstmals nach sechs Jahren organisierte der Verein aus dem Aichacher Stadtteil wieder eine derartige Spaßveranstaltung. Immerhin 23 Teams wagten sich bei herrlichem Sommerwetter auf die rund 800 Meter lange Strecke.

Gestartet wurde an der B 300-Brücke. Das Ziel befand sich am Gasthaus Gutmann. Durch den niedrigen Wasserstand der Ecknach war es für die Teams nicht immer leicht, den richtigen Wasserweg zu finden. So mancher Sautrog lief auf eine Sandbank auf und dann half nur noch auszusteigen und den Trog in tiefere Gewässer zu ziehen. An den Start gingen Herren, Damen und Kinder.

Sautrogrennen Ecknach Foto: Hans Eberle

Für die Erwachsenen stand noch eine Sonderprüfung an. Ein Teammitglied musste unterwegs aussteigen und drei Nägel möglichst schnell in einen Holzstamm einschlagen. Bis ins Ziel blieb praktisch keiner der Teilnehmer trocken. Die Abkühlung war bei den hochsommerlichen Temperaturen allerdings willkommen.

Beim Sautrogrennen feuern zahlreiche Zuschauer die Teilnehmer an

Trotz allem Ehrgeiz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die alle Hände voll zu tun hatten, ihre ungelenken Boote auf Kurs zu halten, stand der Spaß auch beim 13. Sautrogrennen wieder im Vordergrund. Zahlreiche Zuschauer entlang der Strecke feuerten die Frauen, Männer und Kinder in den Sautrögen entsprechend an. Manche bekamen zwischendurch auch eine Dusche von oben.

Sautrogrennen Ecknach Foto: Hans Eberle

Schließlich war das Rennen entschieden. Neue Sautrog-Champions wurden in der Herrenwertung Xaver Pflugmacher und Max Schmid. Dahinter folgten das Feuerwehrteam Alexander Huber und Andreas Wanner, gefolgt von Thomas Egen und Christian Dauber auf Rang drei. Die Damenwertung gewannen Eva Mayer und Sandra Schäffer vor Eva Riegl und Corinna Stemmer sowie Leonie Huber und Lena Bosin.

Bei den Kindern waren Ludwig Pflugmacher und Antonie Paul nicht zu schlagen. Ihnen folgten Timo Winklmair und Raphael Hermann.

Sautrogrennen Ecknach Foto: Hans Eberle

Kurz vor dem gemütlichen Teil wurde es noch einmal laut an der Ecknach. Die Vorsitzenden des Burschenvereins, Nico Simmerbauer und Philipp Lippert, schickten rund 100 Badeenten auf eine verkürzte Strecke von etwa 150 Metern. Am besten feuerte offenbar Fabian Ostermaier seine Ente an. Er holte sich einen klaren Sieg im Badeentenrennen.

Wer seinen Sautrog liebt, der schiebt: Manchmal blieb den Teilnehmern gar nichts anderes übrig. Foto: Hans Eberle