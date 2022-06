Auf Schloss Scherneck kehrt der Kult(ur)sommer zurück

Im Juli stehen in Schlosshof in dem Rehlinger Ortsteil Scherneck wieder bekannte Künstler auf der Bühne - von La Brass Banda bis zu Martina Schwarzmann.

Zwei Jahre lang musste er wegen der Corona-Pandemie pausieren, jetzt kehrt der Kult(ur)sommer auf Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) zurück. Von Dienstag, 12. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, gastieren dort im Schlosshof bekannte Künstlerinnen und Künstler. Der Kartenvorverkauf läuft.

Am Dienstag, 12. Juli, geht es los mit Günter Grünwald. "Definitiv vielleicht" heißt sein aktuelles Programm. Der Kabarettist selbst sagt dazu: "Ich denke, der Titel drückt den momentanen Zeitgeist des 'sowohl als auch', des 'sich alle Optionen offenhalten', des 'Warum soll ich einen Arzttermin absagen, die merken ja, wenn ich nicht komme' auf das Vortrefflichste aus."

Die Kabarettistin Martina Schwarzmann steht beim Kult(ur)sommer auf Schloss Scherneck auf der Bühne. Foto: Gregor Wiebe

So poetisch, wie geraderaus überhaupt sein kann, erzählt und singt die Kabarettistin Martina Schwarzmann am Mittwoch, 13. Juli, und Donnerstag, 14. Juli, in ihrem neuen Programm "Ganz einfach" vom Wahnsinn ihres ganz normalen Lebens.

Spider Murphy Gang und der Addnfahrer kommen

Am Freitag, 15. Juli, rockt die Spider Murphy Gang den Schlosshof bei einem Akkustik-Konzert. Die Songzeile "I ziag's net aus, meine Rock' n' Roll-Schuah!" gilt dabei auch nach mehr als 25 Jahren noch.

La Brass Banda spielt beim Kult(ur)sommer auf Schloss Scherneck auf. Foto: Atelier Poschauko & Stefan Bausewein

Ganz andere Töne schlägt am Samstag, 16. Juli, La Brass Banda an. Die Mitglieder von La Brass Banda haben ihre Wurzeln in Oberbayern, längst sind sie aber auf der ganzen Welt unterwegs mit ihrer Musik, die sich an keine Genregrenzen hält.

Am Sonntag, 17. Juli, ist der Addnfahrer zu Gast. Der 28-jährige Comedian und Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz ist ein Phänomen, dem der Sprung aus der virtuellen Welt der sozialen Netzwerke Facebook und Instagram auf die Bühnen Deutschlands gelungen ist. Auf Schloss Scherneck präsentiert er sein erstes eigenes Programm "S’Lem is koa Nudlsubbn". Er erzählt auf seine ganz eigene Art Geschichten aus einem "boarischen" Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin.

Der Kartenvorverkauf läuft

Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie bei Eventim unter www.eventim.de und für den Addnfahrer zusätzlich bei Ticket.io unter https://addnfahrer.ticket.io. (bac)