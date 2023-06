Schmidbauer spielt zweimal beim Kultursommer auf Schloss Scherneck

Der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungsreihe auf Schloss Scherneck bei Rehling ist angelaufen. Das erste Schmidbauer-Konzert ist schon ausverkauft. Doch er gibt ein zweites.

Der Kultursommer auf Schloss Scherneck bei Rehling ist fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders im Sommer im Wittelsbacher Land. Auch in diesem Jahr gastieren bekannte Bayern auf der Freiluftbühne hoch oben über dem Lechrain. Den Anfang macht der Kabarettist Martin Frank. Es folgt Werner Schmidbauer.

Der Kartenvorverkauf für die Reihe des Konzertbüros Augsburg ist angelaufen. Eine Veranstaltung ist schon ausverkauft: die von Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer am Samstag, 12. August. Sie geben allerdings ein weiteres Gastspiel am Tag danach, für das noch Karten zu haben sind.

Martin Frank startet den Kultursommer auf Schloss Scherneck bei Rehling

Der Kultursommer startet am Donnerstag, 13. Juli, um 20 Uhr mit Martin Frank. Er präsentiert sein aktuelles Programm mit dem Titel "Einer für alle, Alle für keinen". So beschreibt er laut Mitteilung sein momentanes Bild einer Gesellschaft, in der individuelle Luxusprobleme den gesunden Menschenverstand zu überschatten scheinen. Seine Ansicht untermauert Frank mit griffigen Beispielen, wenn sich Männer etwa von Frauenparkplätzen diskriminiert fühlen, oder Mädchen, die nicht im Knabenchor singen dürfen ...

Der Kabarettist Martin Frank startet den Schernecker Kultursommer am 13. Juli. Foto: Andreas Kusy

Die drei alten Freunde Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und Martin Kälberer stellen auf Scherneck den Nachfolger ihres Erstprojekts "Süden" vor. Es nennt sich folgerichtig "Süden II". Kälberer erzählt: "Die Lieder sind persönliche Bestands- und Momentaufnahmen von uns dreien, Texte über Liebe, Beziehungen, Abschied, Aufbrüche, Weltanschauungen." Der bayerische Liedermacher Schmidbauer, der moderne italienische Cantatore Pollina und der Multiinstrumentalist Kälberer bereichern sich dabei gegenseitig, wie Kälberer in der Mitteilung betont.

Vorverkauf: Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.eventim.de und für Martin Frank auch unter https://agentur-zweigold.fairetickets.de/blpcz/