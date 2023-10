Traumhaftes Wetter lockt Besucher zum Herbstmarkt auf Scherneck

Zahlreiche Gäste besuchen am Sonntag die Gartentage auf Scherneck. Blühendes ist ebenso gefragt wie Kulinarisches. Neu ist afrikanische Kunst.

Gleich vier Tage präsentiert sich in diesem Jahr das Schloss Scherneck (Gemeinde Rehling) mit den traditionellen Herbst- und Gartentagen zahlreichen Besuchern aus nah und fern. Sie können seit Samstag und noch bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober, über die Schlossanlage schlendern und das bunte Angebot bewundern. Das Wetter könnte nicht passender sein.

Angesichts des traumhaften Spätsommerwetters ist der Titel der Veranstaltung „Goldener Herbstmarkt“ diesmal absolut zutreffend. War der Auftakt am Samstag noch sehr überschaubar, was die Zahl der Gäste anbelangt, strömten am Sonntag die Besucherinnen und Besucher aus allen Himmelsrichtungen nach Scherneck, um dort vielleicht doch das ein oder andere Gewächs oder Accessoire für den eigenen Garten zu erwerben.

Von Schmuck bis Schmalzgebäck: So breit ist die Angebotspalette auf Scherneck

Erstmals ist gleich am Eingang zur Schlossanlage ein riesiger Trucker aus dem Blumenland Niederlande postiert, der mit einem Meer von bunt blühenden Blumen und Stauden auf den Markt einstimmt. Hier gibt es (fast) alles, was das Herz der Blumenfreunde begehrt, seien es einheimische oder exotische Gewächse, die am Sonntag reißenden Absatz fanden.

Blumen und Sträucher in Hülle und Fülle gab es direkt vom Lastwagen aus den Niederlanden. Foto: Josef Abt

Ebenfalls neu bei dieser Gartenausstellung sind afrikanische Künstlerinnen und Künstler. Sie präsentieren „art of afrika“, afrikanische Kunst, in verschiedenen Formen und Werkstoffen, seien es Gebilde aus Stein oder auch kunstvoll gestaltete Tiere aus Blech, darunter riesige Elefanten, Löwen oder Gazellen, alles sehr naturgetreu gefertigt.

Afrikanische (Kunst)-Figuren, aus Blech zusammengeschweißt, waren auf Scherneck zu finden: Elefant, Löwe und Antilope. Foto: Josef Abt

Das Angebot der vielen Aussteller bezieht sich auf Pflanzen, Wohn- und Gartenaccessoires, Herbstmode, Tischdekoration oder riesige Stände mit heimischem und exotischem Obst und Gemüse. Natürlich sorgen erneut zahlreiche Stände für die Verköstigung von Jung und Alt, darunter „Original Langos von echten Ungarn“, ein pikantes Schmalzgebäck mit Schmand, Käse, Speck oder Zwiebel. Es gibt sie aber auch in der süßen Variante. Die ungarischen Schmankerl kamen am Sonntag beim Publikum bestens an.

Zur bunten Palette an den vielen Ständen zählen auch Schmuck, gedrechselte Spielsachen oder Kochzubehör, Gartenschmuck, Käse oder spezielle Säfte und Liköre.

Der Herbstmarkt auf Scherneck läuft auch am Montag und Dienstag

Zur Unterhaltung speziell für die Kleinen ist Ponyreiten im Angebot oder der Zauberer Davici, der am Sonntag mit einigen Tricks verblüffte. Des Weiteren können sich Groß und Klein in der Schwertschule bewähren. Musikalisch belebte das Akkordeonorchester Pukas aus Pöttmes am Sonntag den Markt mit seiner großen Besetzung. Im Innern des Schlosshofes unter den mächtigen Lindenbäumen waren zahlreiche Sitzmöglichkeiten zum Entspannen und Rasten aufgestellt. Ein breit gefächertes Angebot findet das Publikum man auch in den Nebengebäuden der Schossanlage.

Bestens besucht waren am Wochenende die beiden Biergärten: der vom Schlossbräustüberl und der vom romantischen Bögenhof unterhalb des herrschaftlichen Schlosses.

Der Goldene Herbstmarkt ist am Montag und Dienstag, 2. und 3. Oktober, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.