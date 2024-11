Auch wenn der Herbstnebel zäh ist, gibt es doch sonnige Momente, in denen die Farbenpracht der Natur zu sehen ist. So wie hier über dem Soccerpark unterhalb des Rehlinger Ortsteils Au/Scherneck. Diesen Blick hat man, wenn man vom Radweg von Anwalting kommend aus dem Wald in die Lichtung beim Soccerplatz einbiegt und einen die ganze Farbenvielfalt empfängt.

