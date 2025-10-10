Icon Menü
Schifferstadt/Aichach: Bürgermeister Habermann gratuliert den Schifferstädtern zum Jubiläum

Schifferstadt/Aichach

Bürgermeister Habermann gratuliert den Schifferstädtern zum Jubiläum

Seit 33 Jahren bestehen zwischen Schifferstadt in der Pfalz und Aichach eine enge Städtefreundschaft.
Von Angela Kerle
    Das Foto zeigt rechts außen Schifferstadts Altbürgermeister Edwin Mayer und in der Mitte die amtierende Bürgermeisterin Ilona Volk, daneben Klaus Habermann mit Gattin.
    Das Foto zeigt rechts außen Schifferstadts Altbürgermeister Edwin Mayer und in der Mitte die amtierende Bürgermeisterin Ilona Volk, daneben Klaus Habermann mit Gattin. Foto: Beate Born-Kubina

    Aichachs Partnerstadt Schifferstadt feierte sein 75-jähriges Jubiläum der Stadterhebung. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann war mit Gattin zum Festakt angereist. Das Foto zeigt rechts außen Schifferstadts Altbürgermeister Edwin Mayer und in der Mitte die amtierende Bürgermeisterin Ilona Volk, daneben Klaus Habermann mit Gattin.

