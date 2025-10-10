Bürgermeister Habermann gratuliert den Schifferstädtern zum Jubiläum

Aichachs Partnerstadt Schifferstadt feierte sein 75-jähriges Jubiläum der Stadterhebung. Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann war mit Gattin zum Festakt angereist. Das Foto zeigt rechts außen Schifferstadts Altbürgermeister Edwin Mayer und in der Mitte die amtierende Bürgermeisterin Ilona Volk, daneben Klaus Habermann mit Gattin.

