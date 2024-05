Schiltberg

vor 17 Min.

1300 Badeenten schwimmen um die Wette die Weilach hinunter

Beim zweiten Badeentenrennen in Schiltberg säumten hunderte Gäste das Ufer der Weilach.

Plus Hunderte verfolgen das zweite Badeentenrennen in Schiltberg. Auf dem 500 Meter langen Weg stoßen die Entchen auf allerlei Hindernisse - und begegnen echten Enten.

Von Xaver Ostermayr

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr hat am Samstag das zweite Badeentenrennen in Schiltberg stattgefunden. Exakt 1300 nummerierte Wettstreiter haben sich ab 14 Uhr ein spannendes Rennen auf der Weilach geliefert, verfolgt von Hunderten Zuschauerinnen und Zuschauern entlang der Strecke. Veranstaltet hat das perfekt organisierte Spektakel erneut die Schützenjugend von Immergrün Schiltberg mit ihrer Jugendleiterin Sabrina Gölsdorf und deren Stellvertreterin Anna-Lena Hammer.

Auf die Plätze, fertig, platsch: Nach dem lautstarken Runterzählen der letzten zehn Sekunden und dem Böllerschuss von Andreas Reiner ließ Gemeinderat Martin Weinhuber an der Brücke in der Flurstraße die gelbe Plastikmeute mit seinem Teleskoplader in die Weilach purzeln.

