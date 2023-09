Schiltberger Hofbergjugend übt für die Mittelalterlichen Markttage

Die Schiltberger Hofbergjugend baut Pyramiden und beschwört Schlangen bei den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach. Seit Juni proben die 20 Kinder für ihren großen Auftritt.

Das Jahr 2023 ist ein wahres Bühnenjahr für die Hofbergjugend des Freilichttheatervereins in Schiltberg, die momentan aus 30 Kindern zwischen fünf und 14 Jahren besteht. In diesem Jahr haben die Buben und Mädchen Gelegenheit, ihr Können auf den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach zu präsentieren – als eine von vielen ehrenamtlichen Gruppen und Vereinen, die sich bei dem Fest engagieren. Die Zuschauer erwartet bei der Hofbergjugend ein jeweils zehnminütiges Programm mit verschiedenen Zirkusdarbietungen, unter anderem mit dem stärksten Mann der Welt, Pyramiden aus Menschen, Schlangenbeschwörern und Zauberern. Sogar zwei Ritter wollen sich mit ihren Schwertern messen.

Seit Juni proben die 20 Kinder für ihren Auftritt

Seit Juni wird mit rund 20 Kindern in Kleingruppen geprobt. Diese Woche wurden die Szenen erstmals zusammengefügt und die Übergänge geübt. Die Ausarbeitung der Probentermine stellte die Jugendleiterin Melanie Bichlmaier vor eine große Herausforderung. Sowohl die Pfingst- als auch die Sommerferien fielen in die Probenzeit, sodass jede Probe, die vollzählig stattfinden konnte, sehr effektiv genutzt werden musste. Große Hilfe kam von den Eltern, die sich anboten, Kostüme umzunähen, beim Requisitenbau zu helfen, die Musik zu bearbeiten oder mit den Kindern zu Hause ihre Darbietungen zu üben. Unterstützung bekommt Jugendleiterin Bichlmaier auch von Manuela Balleis, die selbst vor einigen Jahren dieses Amt innehatte.

Viele der Kinder wirkten heuer bereits bei "Romeo und Julia" mit und sind vom Theaterfieber erfasst worden. Umso mehr freut es Bichlmaier, dass es den Kindern heuer ermöglicht werde, richtig im Mittelpunkt zu stehen und ihren Applaus bekommen. Die Idee, mit Zirkuselementen bei den Markttagen in Aichach aufzutreten, ist nicht neu. Schon im vergangenen Jahr brachte die Jugendgruppe mit ihrem Zirkus Raito auf der Hofbergbühne in einem 90-minütigen Programm das Publikum zum Staunen. Elemente daraus werden nun am Wochenende in Aichach präsentiert.

Nach den Markttagen geht es für die Kinder fast nahtlos über in das nächste Theaterprojekt: das alljährliche Martinsspiel, das in Schiltberg traditionell immer am 11. November aufgeführt wird. Bichlmaier geht davon aus, dass sich heuer erstmals mehr als 20 Kinder dazu bereit erklärten, daran mitzuwirken.

Aufführungen der Hofbergjugend bei den Markttagen:

