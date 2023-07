Schiltberg / Aichach

Schönes Wetter, weniger Publikum: So war die Freilichttheatersaison

Plus Sowohl auf dem Hofberg in Schiltberg als auch am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach wurde unter freiem Himmel Theater gespielt. So fällt die Bilanz der Organisatoren aus.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

"Romeo und Julia" kehrten in diesem Jahr auf den Hofberg in Schiltberg zurück. Am Sisi-Schloss spukten die Theaterfreunde Wittelsbach mit dem "Geisterbräu" über die Bühne. Nun ist die Freilichttheatersaison zu Ende. Zeit für die Theatervereine, Bilanz zu ziehen - und über manch kleine Panne zu lachen.

Die Theaterfreunde Wittelsbach zeigten in diesem Jahr auf der Freilichtbühne am Sisi-Schloss das Stück "Der Geisterbräu". Foto: Manfred Zeiselmair

Übereinstimmend berichten sowohl das Hofberg-Freilichttheater Schiltberg als auch die Theaterfreunde Wittelsbach von einer gewissen Verunsicherung nach der coronabedingten Zwangspause. Franz Mair, Vorsitzender der Theaterfreunde Wittelsbach, der nicht nur Regie führte, sondern auch mitspielte, sagt: "Wir wussten nach Corona nicht, wo wir stehen." Sechs Jahre hatten die Darstellerinnen und Darsteller nicht mehr Theater gespielt. Es sei schwierig gewesen, den Betrieb wieder in Gang zu bekommen, erzählt Mair. Doch es gelang: Nur wenige Darsteller seien abgesprungen, einige andere hinzugekommen. 35 Akteure standen letztlich auf der Bühne. Während der Proben sei das Ensemble immer mehr zusammengewachsen.

