Schüler bekommen von Schiltberg nach Aichach einen Verstärkerbus

Der Kreisentwicklungsausschuss hat beschlossen, kurzfristig einen weiteren Bus auf der AVV-Regionalbuslinie 243 einzusetzen.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler auf der AVV-Regionalbuslinie 243 von Schiltberg über Allenberg und Oberwittelsbach nach Aichach hat gegenüber dem vorherigen Schuljahr deutlich zugenommen. Ab diesem Mittwoch, 27. September, wird deshalb zwischen Oberwittelsbach und Aichach an Schultagen ein Zusatzbus eingesetzt, Abfahrtszeit 7.11 Uhr. Auf Vorschlag von Landrat Klaus Metzger (CSU) hat der Kreisentwicklungsausschuss diese Entscheidung am Montag in nicht öffentlicher Sitzung getroffen. (AZ)