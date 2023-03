Gartenbauverein ist gerettet: In letzter Minute findet sich Vorsitzender

Kaspar Wörle hört nach über 20 Jahren an der Spitze des Gartenbauvereins Allenberg auf. Mangels Nachfolge droht die Auflösung. Einer springt ein.

Über 20 Jahre hat Kaspar Wörle den Gartenbauverein Allenberg geführt. Dass er dieses Amt zur Verfügung stellen möchte, war schon länger bekannt. Als im vergangenen Jahr kein Nachfolger gefunden werden konnte, verlängerte Wörle noch einmal. Doch nun, im 40. Jahr des Vereinsbestehens, sollte damit Schluss sein. Weil kein Nachfolger und keine Nachfolgerin in Sicht war, drohte die Auflösung.

Unter diesen Vorzeichen stand die jüngste Jahreshauptversammlung. Bis dahin war nach wie vor kein neuer Vorsitzender in Sicht. Deshalb diskutierten die Mitglieder zu Beginn der Versammlung rege das Procedere einer Vereinsauflösung. Schiltbergs Dritte Bürgermeisterin Sandra Schmid appellierte dennoch an die etwa 20 Besucherinnen und Besucher. „Die Gartenbauvereine sind eine wichtige Institution in der Gemeinde“, sagte sie. Ein neuer Vorstand stünde auch immer für neue Ideen und sorge für frischen Wind, motivierte Schmid weiter.

Die Allenberger Gartler wählen die neuen Vorsitzenden einstimmig

Schließlich erklärte sich unter den Gäste doch einer bereit, den Vorsitz zu übernehmen: Robert Schieder. Für das Amt der Zweiten Vorsitzenden Monika Greifenegger, die ebenfalls aufhörte, stellte sich die bisherige Beisitzerin Tanja Ostermayr zur Verfügung. Beide Führungspositionen vergaben die Mitglieder einstimmig. Petra Beck und Gabriele Dornecker wurden als Schriftführerin und Schatzmeisterin wiedergewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden die Kassenprüferinnen Marianne Brändler und Corinna Kaiser. Bei den Beisitzern ergab sich eine Neuerung, neben den wiedergewählten Justine Jung, Johanna Peischl und Maria Rupp bleibt der ehemalige Vorsitzende Kaspar Wörle dem Verein als Beisitzer erhalten.

Insgesamt blickte der Verein auf ein erfolgreiches Jahr zurück, wie dem Tätigkeitsbericht der Schriftführerin Petra Beck zu entnehmen war. Der Gartenbauverein verfügt aktuell über 65 Mitglieder. „Im letzten Jahr sind drei Mitglieder dazugekommen, Austritte hatten wir keine“, berichtete Beck. Im vergangenen März fand wieder die alljährliche Säuberungsaktion statt. Außerdem beteiligte sich der Verein am Maibaumfest. Unter anderem war außerdem auch der Basar ein Erfolg. Laut Schatzmeisterin Gabriele Dornecker verbuchte der Verein wieder ein Plus.

Der neue Vorsitzende Robert Schieder konnte gleich eine erste Abstimmung durchführen. Die Runde beschloss einstimmig, dass für rund 2800 Euro die bestehende Glühweinhütte für den Weihnachtsbasar ersetzt werden soll. Kaspar Wörle hatte sich im Vorfeld bereits um die Einholung eines entsprechenden Angebotes gekümmert.