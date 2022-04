Nach dem tödlichen Unfall und der Unfallflucht ist der Schock groß

Allenberg steht unter Schock. Der Unfalltod einer 23-jährigen jungen Frau und die Unfallflucht des Fahrers überschatten das Osterfest in dem Schiltberger Ortsteil.

Blumen und brennende Kerzen stehen auf dem Geh- und Radweg bei Allenberg (Gemeinde Schiltberg). Dort, nur etwa 100 Meter von Allenberg entfernt in Richtung Höfarten, starb am frühen Karsamstag nach einem Unfall eine junge Frau.

Die 23-Jährige, die aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammt, war laut Polizei wohl zu Fuß auf der Kreisstraße AIC2 unterwegs. Dort wurde sie von einem Auto frontal erfasst und auf den angrenzenden Geh- und Radweg geschleudert. Schwerst verletzt ließ der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin sie dort liegen. Passanten fanden die junge Frau um 0.50 Uhr. Der sofort alarmierte Notarzt konnte sie allerdings nicht mehr retten. Die 23-Jährige starb noch am Unfallort. Die Fahndung der Polizei nach dem flüchtigen Unfallfahrer blieb bis Ostermontag ohne Erfolg.

Viele Menschen kommen zur Unfallstelle

Schon am Karsamstag kamen immer wieder Menschen an die Unfallstelle, ebenso an den folgenden Ostertagen. Kreidestriche auf der Straße und auf dem Geh- und Radweg zeigen, wo die Polizei Spuren gefunden hat. Die meisten sind einfach fassungslos. "Ich habe keine Worte mehr", sagt ein Mann, der namentlich nicht genannt werden will. Ein anderer sagt, was wohl die meisten denken: "Hoffentlich werden die von der Polizei erwischt."

Auch Schiltbergs Altbürgermeister Josef Schreier war am Samstag an der Unfallstelle. Seine Frau ist mit der verunglückten 23-Jährigen verwandt. "Alle sind im Schockzustand", sagt er gegenüber unserer Redaktion.

Pater: In Gedanken bei der Familie und beim Täter

In Allenberg und ganz Schiltberg sind viele erschüttert, bestätigt der Schiltberger Geistliche, Pater Markus Szymula. "Viele haben die Nachrichten weitergeleitet", erzählt er. Auch er selbst wurde am Samstagvormittag per Smartphone informiert und kam an dem Tag noch an der Unfallstelle vorbei. In den Gottesdiensten habe er nicht über den tragischen Unfall gesprochen, sagt er. In persönlichen Gesprächen sei er aber an den Ostertagen Thema Nummer Eins gewesen. Dass gerade vor Ostern, dem Fest der Freude, Hoffnung und Auferstehung ein so tragischer Unfall geschieht, findet er "einfach traurig". Der tödliche Unfall hat viele an das Weihnachtsfest erinnert, das in Schiltberg vom plötzlichen Tod von Bürgermeister Fabian Streit überschattet war. "Jeder hat daran gedacht", sagt Szymula.

Er selbst sei während dieser Ostertage in Gedanken viel bei der Familie des Unfallopfers gewesen, aber auch bei dem Täter oder der Täterin. "Ich kann mir nicht vorstellen, welche Gedanken er hat", sagt Szymula. "Jeder sagt: Hoffentlich ist es niemand aus unserer Gemeinde." Josef Schreier sagt: "In dieser Nacht sind zwei Leben zerstört worden." Das der jungen Frau und das des Fahrers oder der Fahrerin.