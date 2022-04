Tödlicher Unfall und Unfallflucht bei Allenberg: Der Schock ist groß

Plus Allenberg steht unter Schock. Der Unfalltod einer 23-jährigen jungen Frau und die Unfallflucht des Fahrers überschatten das Osterfest in dem Schiltberger Ortsteil.

Blumen und brennende Kerzen stehen auf dem Geh- und Radweg bei Allenberg (Gemeinde Schiltberg). Dort, nur etwa 100 Meter von Allenberg entfernt in Richtung Höfarten, starb am frühen Karsamstag nach einem Unfall eine junge Frau.