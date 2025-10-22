Arbeitseinsatz auf der Hofbergbühne

Am 8. November von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sind alle aktiven Mitglieder des Hofbergvereins unter 65 Jahren eingeladen, sich am Arbeitseinsatz auf der Hofberg-Freilichtbühne in Schiltberg zu beteiligen. Es wird die Bühne für das St. Martinsspiel der Hofbergjugend und das adventliche Kerzenziehen hergerichtet. Anmeldung bei Lisa Koppold. (AZ)

