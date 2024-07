Auto einer jungen Frau mutwillig zerkratzt

Eine Sachbeschädigung an einem Auto meldet die Aichacher Polizei aus Schiltberg. In der Oberen Ortsstraße in wurde in den vergangenen zwei Wochen das Auto einer 23-Jährigen an unterschiedlichen Stellen zerkratzt. Dabei entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 3000 Euro, so die Polizei.

Zeugen des Vorfalls in Schiltberg sollen sich bei der Polizei melden

Die Polizeiinspektion Aichach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden.