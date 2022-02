Autofahrer fährt sich bei Ruppertszell in einem Graben fest

Ein 21-jähriger Autofahrer fährt sich an einem Feldweg bei dem Schiltberger Ortsteil Ruppertszell im Graben fest. Der Grund ist laut Polizei schnell klar.

Eine Trunkenheitsfahrt meldet die Polizei aus dem Gemeindebereich Schiltberg. Am Samstag gegen 2 Uhr wurde auf der Gemeindeverbindungsstraße von der Einöde Kühnhausen nach Ruppertszell ein 21-jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser habe sich an einem Feldweg, der von der Straße abzweigt, in einem Graben festgefahren, so die Polizei.

Polizei bemerkt alkoholtypische Ausfallerscheinungen

Die Polizeistreife stellte alkoholtypische Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch fest. Der Autofahrer verweigerte einen Atemalkoholtest. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde angeordnet und durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. (bac)