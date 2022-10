Autofahrer wird bei Schiltberg betrunken und ohne Führerschein erwischt

Betrunken und ohne Führerschein sitzt in der Nacht zum Sonntag ein Autofahrer im Gemeindebereich Schiltberg am Steuer. Ihn und den Halter erwartet eine Anzeige.

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag im Gemeindebereich Schiltberg einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er saß betrunken und ohne Führerschein am Steuer.

Der 30-Jährige, der aus dem östlichen Teil des Landkreises kommt, wurde gegen 1.50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort erbrachte nach Polizeiangaben einen Wert von 0,51 Milligramm pro Liter. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest auf der Dienststelle in Aichach ergab einen Mittelwert von 0,48 Milligramm, was in etwa einem Wert von 0,96 Promille entspricht.

Ohne Führerschein am Steuer: Fahrer und Halter werden angezeigt

Den 30-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Verbindung mit dem Alkoholverstoß. Außerdem muss der Halter mit einer Anzeige rechnen, weil er laut Polizei dem 30-Jährigen ermöglicht hatte, ohne Fahrerlaubnis am Steuer zu sitzen. Die Weiterfahrt des 30-Jährigen wurde unterbunden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. (nsi)