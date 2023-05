Schiltberg

Badeenten schwimmen um die Wette die Weilach hinunter

Plus Das erste Badeentenrennen in Schiltberg wird zum Familienfest. Das Spektakel lockt viele an die Weilach. Die Rennstrecke ist von Menschen gesäumt.

Von Xaver Ostermayr

Das Spektakel wurde zu einem Besuchermagnet: Schiltberg suchte erstmals ihre schnellste Badeente. 890 nummerierte Enten schipperten nach dem Massenstart auf über 500 Metern die Weilach hinunter. Das Badeentenrennen wurde zu einem Familienfest. Jung und Alt hatten ihren Spaß.

Veranstalter war die Schützenjugend von Immergrün Schiltberg mit ihren Jugendleiterinnen Sabrina Gölsdorf und Anna-Lena Hammer. Am Samstag wurde im Weilachtal neben dem Entenrennen auch sonst in einer Wiese bei der Lechnermühle viel geboten.

