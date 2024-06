Baustelle in Gundertshausen: Gemeinde muss hohe Pacht zahlen

Plus Wegen einer Baustelle muss der Mühlweg in Schiltberg-Gundertshausen gesperrt werden. Doch die einzig mögliche Umleitung kommt die Gemeinde teuer zu stehen.

Der Mühlweg im Schiltberger Ortsteil Gundertshausen wird wegen Kanalarbeiten mehrere Wochen teilweise gesperrt. Der Verkehr muss umgeleitet werden. Die Umleitung kann nur über einen Waldweg des bayerischen Staatsforstes erfolgen. Kopfschüttelnd berichtete Bürgermeister Peter Kellerer, dass ihm in einem persönlichen Gespräch eine Pacht von 1190 Euro für den Waldweg genannt worden sei – pro Woche.

Kellerer sagte: „Mir hat es fast die Sprache verschlagen.“ Bei einer Dauer der Baustelle von sechs bis acht Wochen kommen damit rund 10.000 Euro für die Gemeinde zusammen. Wie der Zweite Bürgermeister, Xaver Breitsameter, anmerkte, könne man im Zuge einer Pacht normalerweise Nutzen aus dem gepachteten Gebiet ziehen. Das sei hier aber natürlich nicht möglich. Auch die dritte Bürgermeisterin, Sandra Schmid, sprach von einer Dreistigkeit. Die weiteren Ratsmitglieder schüttelten ebenfalls mit dem Kopf.