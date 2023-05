Schiltberg

Bei Bürgerversammlung in Schiltberg gibt's Kritik an fehlenden Kita-Plätzen

Plus Der Mangel an Kita-Plätzen war eines der Hauptthemen bei der Bürgerversammlung in Schiltberg. Rathauschef Kellerer gibt bekannt, wann der Waldkindergarten wohl in Betrieb geht.

Fehlende Kita-Plätze sind in Schiltberg, wie in vielen anderen Gemeinden, eines der Hauptprobleme. Das war wohl einer der Gründe, weshalb unter den rund 85 Besucherinnen und Besuchern der Bürgerversammlung in Schiltberg im Bürgerhaus viele junge Eltern waren.

Bürgermeister Peter Kellerer Gemeindeoberhaupt Peter Kellerer berichtete bei der Bürgerversammlung im Bürgerhaus vom aktuellen politischen Geschehen in Schiltberg. Foto: Sabrina Rauscher

Kinderhaus und Grundschule sind nach wie vor voll ausgelastet, berichtete Bürgermeister Peter Kellerer. Aktuell besuchen 13 Kinder die Krippe, 69 Kinder den Kindergarten und 25 Grundschüler befinden sich regelmäßig in der Mittagsbetreuung. Außerdem bietet die Gemeinde eine Maxi-Gruppe für zehn Kinder und eine Mutter-Kind-Gruppe für 14 Kinder an. Die Grundschule besteht aktuell aus fünf Klassen mit insgesamt 91 Schülern.

