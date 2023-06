Schiltberg

vor 32 Min.

Bei "Romeo und Julia" funkt es auf der Freilichtbühne gewaltig

Im Hause Capulet wird ein Maskenball gefeiert. Die Zaungäste werden vom Nachwuchs des Hofbergvereins gespielt, der so gut in das Stück auf der Freilichttheaterbühne integriert ist..

Plus Das Hofberg-Freilichttheater in Schiltberg führt "Romeo und Julia" von William Shakespeare mit 70 Darstellern auf. Das Publikum applaudiert nach der Premiere stehend.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Beim ersten Kuss zwischen Roma und Julia funkt es im wahrsten Sinne des Wortes. Die Pyrotechniker des Hofberg-Freilichttheaters in Schiltberg lassen ein "Feuerwerk der Gefühle" hochgehen. Bei der Premiere am Freitag gibt es immer wieder Szenenapplaus und am Ende der knapp zweistündigen Aufführung applaudiert das Publikum den über 20 Laiendarstellerinnen und -darstellern sowie den rund 50 Statistinnen und Statisten im Stehen. Sie haben es mit Regisseur Michael Bleiziffer geschafft, das anspruchsvolle Schauspiel von William Shakespeare kurzweilig auf die Bühne zu bringen.

24 Bilder Hofberg-Freilichttheaterverein feiert in Schiltberg Premiere mit "Romeo und Julia" Foto: Gerlinde Drexler

Brüllend und Schwerter schwingend stürzen Graf Montague (Herbert Nadler) und Graf Capulet (Anton Koppold) auf die Balkone ihrer gegenüberliegenden Häuser und attackieren den jeweils anderen verbal. Die jahrzehntealte Fehde der beiden Häuser vergiftet auch das Leben in den Straßen von Verona. "Aufrührerische Vasalle" und "Friedensfeinde" schimpft der Prinz von Verona (Martin Lechner) die Grafen und droht: "Zerstört ihr wieder mir die Stadt, so zahlt ihr mir den Lehensbruch."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen