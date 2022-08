Schiltberg

06:00 Uhr

Beim Hausbau entdecken Archäologen einen großen Graben in Schiltberg

Die Aufnahme zeigt das Profil an der Ostseite des Grabens im Grundstück Obere Ortsstraße 5. Die Grabenverfüllung hebt sich als dunkelgraue (links) und hellgraue Fläche ab. Der Farbunterschied erklärt sich durch die Freilegung an verschiedenen Tagen. Auf dem Foto ist Archäologin Ina Hofmann M. A. mit dem Einmessen und Zeichnen des Befundes beschäftigt. Der Zaun links oben im Bild gehört zum Pfarrhof.

Plus Beim Aushub eines Hauses in Schiltberg finden Fachleute einen über fünf Meter breiten Graben. Fundstücke sollen helfen, seine Entstehung zu klären.

Von Michael Schmidberger

Er kam zutage, als der Bagger in Schiltberg den Oberboden für den Bau eines Einfamilienhauses abtrug: ein mächtiger, verfüllter Graben. Der bemerkenswerte Befund in direkter Nachbarschaft zu Kirche und Pfarrhof verstärkt die Hinweise, dass das mittelalterliche Dorf zu Füßen des Hofbergs bis weit in die Neuzeit hinein eine befestigte Umfriedung besessen haben könnte. Möglicherweise handelt es sich um einen Wehrgraben, vielleicht sogar um einen Landwehrgraben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .