Schiltberg

vor 54 Min.

Bürger-App für die Gemeinde Schiltberg ist online

Plus Die Gemeinde Schiltberg gibt es jetzt auch fürs Smartphone. Die Bürger-App ist ab sofort erhältlich. Was sie bietet und wofür sie gedacht ist.

Von Sabrina Rauscher Artikel anhören Shape

Die Schiltberger Bürger-App ist online. Die Anwendung für Smartphones ist kostenlos in den gängigen App-Stores verfügbar. Dritte Bürgermeisterin Sandra Schmid stellte die App in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen