Damit die Kleinsten bei Romeo und Julia nicht erschrecken

In Schiltbergs Hofberg-Ensemble sind 14 Mitglieder noch sehr jung. Für sie ist die Tragödie nicht leicht zu verstehen. Der Hofbergverein sorgt vor.

In diesem Jahr wird eines der weltweit bekanntesten Theaterstücke auf der Hofberg-Freilichttheaterbühne in Schiltberg aufgeführt: „Romeo und Julia“ von William Shakespeare. Dabei stehen zahlreiche Mitwirkende auf der Bühne des Hofberg-Theatervereins. Darunter sind auch 14 Nachwuchsdarsteller zwischen fünf und 13 Jahren. Gerade aber die Jüngsten müssen vorbereitet sein, auf die teils dramatische Handlung.

Denn bekanntlich gibt es bei der Tragödie um das unglückselige Liebespaar kein Happy End. Im Gegenteil: Es geht bei einigen Szenen sehr gewaltvoll zu und es sterben in ihren Rollen einige liebgewonnene Charaktere. Um die Jüngstem im Ensemble auf die Handlung vorzubereiten und Zusammenhänge zu erklären, hat sich Manuela Balleis mit den jungen Statisten zusammengesetzt.

Die Julia von 2003 erzählt dem Hofberg-Nachwuchs, was passiert

Seit April probt der Nachwuchs mit. Aktuell stehen die ersten Durchlaufproben an, es wird vom ersten bis zum letzten Akt ohne Unterbrechung geprobt. Die Handlung ist für die Kinder oft sehr verwirrend und es ist nicht einfach für sie zu verstehen, wer mit wem verfeindet ist und weshalb gekämpft, geschimpft und gestorben wird. Manuela Balleis verkörperte in der erstmaligen Aufführung von „Romeo und Julia“ vor genau 20 Jahren auf dem Hofberg die Julia.

Manuela Balleis erklärt im Rittersaal den Kleinsten im Ensemble des Hofbergvereins das Stück "Romeo und Julia". Foto: Martina Hartl

In diesem Theatersommer ist Balleis als Julias Mutter zu bestaunen. Sie spielt mit Leib und Seele und kennt das Stück in- und auswendig. Ihre eigene Tochter, Nina, spielt mit ihren fünf Jahren auch im Kinderensemble mit und ist im ersten Akt zu sehen. Auch weil sie selbst von Kindesbeinen an bei den Inszenierungen des Vereins dabei war, ist es der Darstellerin sehr wichtig, dass die Kinder verstehen, was da gespielt wird.

Die berühmte Balkonszene bei Romeo und Julia durfte bei der Aufführung 2003 nicht fehlen. Manuela Balleis stellte damals die Julia dar. Foto: Gerlinde Drexler (Archivbild)

Noch sind es knapp drei Wochen hin bis zur Premiere am 16. Juni und die Kinder zeigen sich sehr diszipliniert und begeistert bei allen ihren Einsätzen. Jedes von ihnen hat eine Aufgabe und weiß genau, was es im Rampenlicht zu tun hat. Auch vor den Aufführungen, haben die Vereinsjüngsten alle Hände voll zu tun: Sie dürfen als Platzanweiserinnen und Platzanweiser das Publikum zu den richtigen Sitzplätzen führen, die Programmhefte und Regenponchos, die, so hoffen die Verantwortlichen, nicht benötigt werden, verkaufen. So haben die Gäste schon vor dem Stück die Möglichkeit, einige des Ensembles kennenzulernen.

Auf der Hofberg-Bühne spielen teilweise ganze Familien mit

Da die Kinder noch sehr jung sind, ist auch immer ein Elternteil bei allen Proben und später bei den Aufführungen mit dabei. Toll ist aus sich des Hofbergvereins, dass die meisten Eltern auch mit auf der Bühne oder hinter den Kulissen mitwirken, sodass teilweise ganze Familien mitspielen.

Karten für die Aufführungen, die vom 16. Juni bis 22. Juli jeweils Mittwoch, Freitag und Samstag auf der Freilichtbühne in Schiltberg besucht werden können, sind erhältlich über München Ticket. Auf der Homepage des Vereins www.hofberg-freilichttheater.de werden die Interessenten direkt auf die entsprechende Seite navigiert. Ein Kartenvorverkaufsbüro gibt es auch direkt in Schiltberg in der offenen Bücherei. Geöffnet ist die Verkaufsstelle immer am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr.