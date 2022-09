Das Baugebiet Gundertshausen bekommt eine Ringstraße

Plus Der Schiltberger Gemeinderat muss unter zwei Varianten für die Erschließung wählen. Das Baugebiet in Rapperzell ist schon einen Schritt weiter.

Eine kleine Änderung ergibt sich im geplanten Baugebiet im Schiltberger Ortsteil Gundertshausen. Das war Thema in der jüngsten Sitzung des Schiltberger Gemeinderats. Der Grund: Zwischenzeitlich hat der Landkreis Aichach-Friedberg die Planungen für den Geh- und Radweg in Gundertshausen konkretisiert. Dieser soll westlich der Kreisstraße entstehen und kollidiert nun mit den Entwässerungsplänen für das Baugebiet, welche genau dort ein Regenrückhaltebecken vorsehen. Statt des Beckens ist nun ein Stauraumkanal innerhalb der Kreisstraße vorgesehen.