Das kleine Aufhausen sieht sich von Solarparks umzingelt

Gleich drei Solarparks will eine Firma unmittelbar beim Schiltberger Ortsteil Aufhausen bauen. Die Kommune will jetzt das gesamte Gemeindegebiet überplanen, um Projekte zu steuern.

Von Christian Lichtenstern

Schon vor über zehn Jahren sollte ein Solarpark zwischen den Schiltberger Ortsteilen Bergen und Aufhausen entstehen. Die Pläne für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf über fünf Hektar Fläche zerschlugen sich damals. Jetzt will das Ingolstädter Unternehmen Anumar, das unter anderem die größte Anlage Süddeutschlands bei Berg im Gau im Donaumoos errichtet hat, gleich drei Parks mit einer Gesamtfläche von rund 20 Hektar auf drei Grundstücken in unmittelbarer Nähe von Aufhausen bauen. Die rund 60 Einwohner des kleinen Dorfes finden das überhaupt nicht gut und protestieren mit in einer Unterschriftenliste. Im Prinzip hätten alle aus Aufhausen unterschrieben, sagt Bürgermeister Peter Kellerer: "Und noch ein paar mehr."

