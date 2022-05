Das Schiltberger Bürgermeistertrio ist nun komplett

Plus Peter Kellerer ist als Schiltbergs Bürgermeister vereidigt. Zur Seite stehen ihm Xaver Breitsameter und Sandra Schmid. Martin Weinhuber rückt in den Gemeinderat nach.

Bereits am 10. April wurde Peter Kellerer mit großer Mehrheit von der Schiltberger Gemeindebevölkerung als ihr neuer Bürgermeister gewählt. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde das neue Gemeindeoberhaupt offiziell vereidigt und seine neuen Stellvertreter gewählt.