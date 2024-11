Die Hebesätze sind Thema im Schiltberger Gemeinderat

Der Schiltberger Gemeinderat will in seiner Sitzung am Mittwoch, 13. November, die Satzung für die Hebesätze für das kommende Jahr verabschieden. Rückwirkend sollen auch die Gebühren und Beiträge für die Einrichtungen der Gemeinde festgesetzt werden. Ebenfalls auf der Tagesordnung ist ein Antrag zur Förderung der Jugendarbeit des TSV Schiltberg. Beim Bebauungsplan „Gundertshausen Süd-West“ werden die eingegangenen Stellungnahmen behandelt. Die Sitzung beginnt um 19.45 Uhr im Rathaus in Schiltberg. (AZ)

