Die Immergrün-Schützen Schiltberg haben neue Schützenmeister

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Schiltberg war die Auszeichnung von langjährigen Mitgliedern ein zentraler Punkt. Die Ehrungen übernahm die 2. Gauschützenmeisterin Anja Lunglmeir-Hensmanns gemeinsam mit Schützenmeister Alois Eberl. Die Mitgliederentwicklung des Vereins ist positiv: Von den aktuell 81 Mitgliedern sind 45 Prozent unter 26 Jahre alt, was auf eine erfreulich junge Vereinsstruktur hinweist. Nach 17 Jahren als Schützenmeister legte Eberl sein Amt altersbedingt nieder.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund wurden ausgezeichnet: Erhard Wimmer, Manfred Moser, Christian Stegmeir, Patrizia Obermayr, Timm Gölsdorf, Julia Leitenmeier, Sebastian Lunglmeir (mit Feuerschützen Kühbach 15 Jahre); (25 Jahre) Mario Zagler.

Die geehrten Vereinsmitglieder (von links) mit Schützenmeister Alois Eberl, Patrizia Obermayr (10 Jahre), Mario Zagler (25 Jahre), Timm Gölsdorf (10 Jahre), Sebastian Lunglmeir (15 Jahre), Christian Stegmair (10 Jahre), Julia Leitenmeier (10 Jahre) und 2. Gauschützenmeisterin Anja Lunglmeir-Hensmanns. Nicht mir auf dem Foto Erhard Wimmer (10 Jahre). Foto: Sandra Schmid

Die neue Vorstandschaft des Schützenvereins Immergrün wurde erfolgreich gewählt und setzt sich aus einem engagierten Team zusammen: Schützenmeister ist Mathias Rainer, unterstützt von Zweiter Schützenmeisterin Patrizia Obermayr. Die Finanzen bleiben in den bewährten Händen von Schatzmeister Siegfried Thiemig, dessen Arbeit von den Kassenprüfern Manfred Moser und Josef Schreier überwacht wird. Michaela Bratzler übernimmt das Amt der Schriftführerin, während Sebastian Lunglmeir als Sportwart für den schießsportlichen Bereich verantwortlich ist. Die Jugendarbeit leitet Sabrina Gölsdorf mit Unterstützung von Anna-Lena Hammer und Holger Bartschat. Für die Waffenverwaltung ist Andreas Birzele zuständig. Als Beiräte stehen Petra Held, Hildegard Reiner, Andrea Thiemig, Rudi Ott und Christian Brand dem Verein beratend zur Seite, ergänzt durch Ersatzbeirat Timm Gölsdorf.

Ein bewegender Moment war der Abschied von Alois Eberl, einem Wegbereiter des Vereins. In seiner Rede erinnerte er an seine Anfänge im Jahr 2008, als der Verein kurz vor der Auflösung stand, weil damals kein Schützenmeister zur Verfügung stand. Unter Eberls Führung wurde das Vereinsheim zweimal umgebaut und modernisiert – zuletzt 2019 mit dem großen Umbau des Ober- und Dachgeschosses zum heutigen Schützenheim. Auch sportlich entwickelte sich der Verein kontinuierlich weiter, sodass inzwischen mehrere Mannschaften an den Rundenwettkämpfen teilnehmen. Als Anerkennung seines unermüdlichen Einsatzes ernannten die neuen Schützenmeister Mathias Rainer und Patrizia Obermayr Eberl zum Ehrenmitglied.