Entwässerung im Baugebiet in Gundertshausen gestaltet sich schwierig

Plus Voraussichtlich im Winter wird die Erschließungsplanung für das neue Baugebiet in dem Schiltberger Ortsteil Gundertshausen beginnen. Neun Bauplätze entstehen dort.

Insgesamt neun Bauplätze sollen im neuen Baugebiet im Schiltberger Ortsteil Gundertshausen entstehen. Die Erschließungsplanung für das Baugebiet "Gundertshausen Süd-West" könne voraussichtlich im kommenden Winter beginnen, berichtete Landschaftsarchitekt Hans Brugger am Donnerstagabend im Schiltberger Gemeinderat. "Sofern nichts mehr dazwischenkommt und der Bebauungsplan ohne größere Beanstandungen durch die zweite Auslegung kommt."