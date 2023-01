Fernwärmenetz für Schiltberg könnte als Genossenschaft funktionieren

Plus Die Gemeinde Schiltberg denkt über ein Fernwärmenetz nach. Bei der Finanzierung könnte die Bürger-Energie-Genossenschaft helfen.

Eine Entscheidung wurde zwar noch nicht getroffen, das Thema Fernwärmenetz wird in Schiltberg aber weiterverfolgt. Dazu war jetzt Alfred Seitz, einer der Vorstände der Bürger-Energie-Genossenschaft, im Gemeinderat zu Gast.