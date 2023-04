Schiltberg

vor 34 Min.

Firma stellt Modalitäten für regenerative Wärmeversorgung in Schiltberg vor

Plus Die Gemeinde Schiltberg fasst eine regenerative, zentrale Wärmeversorgung des Hauptortes ins Auge. Nun stellte GP Joule die Modalitäten und Preise dafür vor.

Von Xaver Ostermayr Artikel anhören Shape

Der Schiltberger Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit einer regenerativen, zentralen Wärmeversorgung des Hauptortes Schiltberg. Die Kommune will hier „weiter vorankommen“, wie es Bürgermeister Peter Kellerer formulierte. Bereits in seiner Dezembersitzung hatte sich das Kommunalparlament von der Firma GP Joule, die einen Sitz in Dillingen hat, ein mögliches Energiekonzept für die Eigenversorgung durch Photovoltaik und Hackschnitzel vorstellen lassen. Nun wurden die voraussichtlichen Kosten für die Anschließer genannt. Dabei wurde auch deutlich: Eine Bürgerbeteiligung ist möglich.

Die GP Joule GmbH ist nach eigenen Angaben ein ganzheitlicher Anbieter für regenerative Energieerzeugung aus Sonne, Wind und Biomasse. Bis dato hat das Unternehmen unter anderem 25 Windparkprojekte und über 130 Solarparkprojekte umgesetzt. Über 55 Kilometer Wärmenetze gehen auf das Konto des Energieversorgers, so Nadine Eimecke, zuständig für den Vertrieb Wärmenetze.

